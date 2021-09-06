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Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak Rize'de yaşanan son sellerde bahçesi ve duvarı heyelanda kopan Elmalı köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim-öğretime başlanılamadı

İHA

Rize'deki o okulda eğitim 1,5 ay gecikmeli başlayacak Rize'de yaşanan son sellerde bahçesi ve duvarı heyelanda kopan Elmalı köyü İlköğretim Okulu'nda eğitim-öğretime başlanılamadı

Rize'de bu yaz yaşanan sellerde bahçesi ve duvarı kopan Elmalı Köyü İlköğretim okulunda eğitim öğretime başlanılamadı.
Rize’de Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde Elmalı Köyü İlköğretim okulunun bahçesi zarar gördü. Yapılan incelemelerin ardından heyelanın risk boyutu göze alınarak okulda eğitim öğretime başlanmama kararı alındı.
Takvimler 6 Eylül’ü gösterince okullarda yüz yüze eğitime başlandı. Fakat Elmalı köyü halkı ve öğrencileri okullarının açılamaması dolayısıyla eğitim öğretim dönemine buruk girdi. Öğrenciler kendi okullarının açılmasını ve bir an önce kendi okullarında eğitim öğretime başlanmasını istiyor.
Okulla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Kemal Çeber, öğrencilerin hayatı söz konusu olduğu için alt kısmı yıkılan okulda her türlü tetkiklerin yapıldığını ve 1,5 ay sonra okulun yeniden hizmete girebileceğini dile getirdi. Rize Valisi Kemal Çeber “Kaymadan sonra arkadaşlarımız baktığı zaman bir duvar ile eğitim öğretimin açılabileceğini değerlendirdik. Ama içimiz rahat etmedi ve dedik ki buna en üst düzeyde baktıralım. Çünkü orada evlatlarımız okuyor, hiçbir riski göze alamazdık. Bizim aklımızda hiçbir soru işareti bırakmayacak her türlü tektik yapılıyor. Önümüzdeki perspektif gösteriyor ki oraya kademeli bir duvar yaptığımızda okulumuzu tekrar eğitim ve öğretime açacağız. Amacımız da aynı yerinde açmak. Şimdi oradaki öğrencilerimizi Taşköprü İlköğretim okuluna taşıyoruz. Bu durum yaklaşık bir buçuk ay böyle devam edecek. Duvar çalışmasını orada tamamladıktan sonra eski okulumuzda devam edeceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.
Afetten etkilenen okullarında eğitim öğretimine başlanmadığını ve gerekli çalışmalarla okulun tekrar hizmet verebileceğini anlatan Elmalı köyü sakinlerinden Hasan Cin “Rize bölgesinde yağan yağmurların etkisiyle oluşan afetten dolayı Elmalı Köyü İlköğretim Okulumuzun bahçesinde kopma meydana geldi. Bu afetten dolayı okulumuzda eğitim öğretim başlamadı. Okulun öğrencileri taşımalı sisteme geçirilerek aşağıda bulunan Yiğitler ortaokulunda eğitim öğretime başladı. Devlet büyüklerimizden ve sayın Cumhurbaşkanımızdan Elmalı köyü İlköğretim Okulu'nun eğitim öğretime açılması için gerekli duvarın yapılmasını istiyoruz” dedi.

“Çocuklarımız kendi okulunu istiyor”
Çocukların kendi okullarında okumak istediklerini dile getiren Hasan Cin “Çocuklarımız diğer okula gitmek istemiyorlar ve birçoğu gitmiyor. İlla kendi okulumuzda okuyacağız diyorlar. Buradaki heyelanı önlemek için heyelan olan bahçemizin altına bir duvar gerekiyor. Bu duvar yapılınca okulumuz tekrardan hizmet verecek. Muhtarımızda gerekli yerlere talepte bulundu. Fakat okulumuzun bahçesinde henüz bir çalışma yoktur. Zaten çocuklarımız yarısı kendi okullarını istedikleri için aşağıda bulunan okula gitmiyor. Okul hizmete açılmayıp böyle devam ederse çocuklarımız eğitim öğretimden geri kalacaktır” diye konuştu.

“Burada 3 köy eğitim öğretim görüyor”
Okula civar köylerden de öğrenci geldiğini belirten Bayram Ali İşyar “Okulumuzun kapanmasını istemiyoruz. Bu okul kapanırsa ya Rize merkeze kadar gideceğiz ya da aşağıdaki Yiğitler köyüne gideceğiz. Çocuklarımız aşağıdaki köyde okumak yerine kendi okullarını istiyorlar. Burada 3 tane ayrı köyün çocukları okuyor. Erenköy, Yemişlik ve Elmalı köyü burada okuyor. Aşağımızda bulunan mahalleleri de sayarsak bu sayı yükseliyor. Bunun için okulumuzun kapanmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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