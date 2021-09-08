Selde kaybolan oğlunun acısına dayanamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Rize´deki sel felaketinde kaybolan Batuhan Delihasan'ın (38) akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden babası Mehmet Delihasan'ın (72) öğle namazı sonrası Muradiye Merkez Camii´nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Rize Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, AK Parti İl Başkanı İshak Alim, Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt ile Delihasan'ın oğulları Rasim, Sefer, Mustafa ve yakınları katıldı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Delihasan aile kabristanlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-09-08 13:41:09
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