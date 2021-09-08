Çaykur Rizespor, Amiens´den Monzango'yu kiraladı

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Tolga SAĞLAM/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor Kulübü, Amiens SC'de forma giyen genç stoper Nathan Monzango´nun 1 yıllık kiralık olarak kadroya katıldığını açıkladı.Yeşil-mavililer, Fransa 2´nci Lig ekiplerinden Amiens SC'de forma giyen 20 yaşındaki stoper Nathan Monzango'yu 1 yıllık kiralık olarak renklerine kattı. Demokratik Kongo'lu defans oyuncusu için İstanbul´da gerçekleşen imza törenine, kulübün Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nathan Monzango'ya kulübümüze `Hoş geldin´ diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM

2021-09-08 17:19:55



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