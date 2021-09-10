Çamlıhemşin'de aç kalan ayılar kış uykusu öncesi yaşam alanında böyle görüntülendi

Rize'de aç kalan ayılar yaşam alanına kadar indi.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyü Handağı mevkinde köy merkezine inmek isteyen Sinan Serin ve arkadaşı Hasan Kus'un önüne bozayı çıktı. Yüksek kesimlerde kış uykusu öncesinde yemek bulamayarak düşük rakıma kadar inen ayı, iki kafadar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.