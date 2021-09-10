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Belediye Başkanı Metin: Kentsel dönüşümde yeni Rize konsepti olacak

DHA

Belediye Başkanı Metin: Kentsel dönüşümde yeni Rize konsepti olacak


Arzu ERBAŞEmirhan PEHLİVAN/ RİZE, (DHA)RİZE'de, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve korozyon nedeniyle riskli duruma gelerek tahliyesi yapılan 23 hektar alanda ekipler, zemin güçlendirme çalışmalarının ardından temel atmaya başladı. İlk blokun temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta atılan kentsel dönüşüm alanı, 1806 fore kazıkla da güçlendiriliyor. Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Muhtemelen 12 ay sonra esnafa 'Dükkanlara girin' diyebileceğiz. Bu alanda uygulanacak model aslında Rize´nin gelişecek kentsel dönüşümüne de ışık tutacak. Rize´nin çehresi değişecek ve yeni bir Rize konseptine doğru gidecektir" dedi.
Rize´de, 1960'lı yıllarda büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Kentte, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmayla daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Korozyon nedeniyle yaklaşık 23 hektarlık alanda, yaklaşık 8 aydır süren çalışmalarda, yıkımın tamamlanmasının ardından, zemin güçlendirme çalışmalarına geçildi. Etap etap çalışan ekipler, yer yer 26 metre derinliğine indikleri zeminde, fore kazık döşeme işlemi yürütüyor. Çevresi 560 fore kazıkla güçlendirilen ve toplam bin 806 fore kazık uygulanacak alan üzerine 133 dükkan, 404 ofisin yer alacağı 8 blok inşa edilecek. Karayolundan eksi 7 metreye inilerek yapılan imalat çalışmasında ilk bloğun temeli geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize´de düzenlenen törenle atıldı. Yapılarda yöresel mimariye uygun binaların yükseleceği projeyle; kentin silueti de değişecek. 2022 yılının sonunda hizmete açılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde, aksama yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.
'ZEMİNDE DENİZ SUYU YOK'
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi. Başkan Metin, "Deniz dolgusu yapılarak kazanılan bu alanda asıl önemli olan sağlam bir zemine ulaşabilmek. Bunun için de yaklaşık deniz tarafında 26, kara tarafında 16-14 metreye kadar fore kazıklar çakılarak ve özel beslemelerle, korumalarla beraber hem deniz altından gelebilecek suyu hem de yandaki yer altı sularından korunmak için güzel bir çalışma yapıldı. Bu çalışma 7-8 ay sürdü. Yıkımlar bitti. Yaklaşık 1-2 aydır da artık temel atmalar başladı. Şu anda karayolu zemininden eksi 7´de temeller oraya kadar iniyor. Deniz seviyesinden de düşündüğümüz zaman yaklaşık eksi 3,5´larda bazı yerlerde eksi 4´lere kadar iniyor. Zeminde herhangi bir deniz suyu falan yok. Bu bizim için çok güzel. Yapılan çalışmanın amacına uygun yapıldığını gösteriyor.  Burası 8 blok. Birinci bloktaki bir ve ikinci kat bodrumlar şu anda yapılmış pozisyonda. Bundan sonra 2-3 ay içerisinde ciddi bir ilerlemeyi hep beraber göreceğiz. Altta zeminde bir sıkıntı yok. Projeler yapılmış, statikleri yapılmış, mimari proje her şeyi tamam. Bundan sonra seri bir imalat başlayacak" dedi.
`ESNAF 12 AY SONRA DÜKKANLARA GİRMEYE BAŞLAYACAK´
Başkan Metin, "Projenin 2022´nin sonu gibi bitmesi planlanıyor ama muhtemelen biz 12 ay sonra esnaflara 'dükkanlara girin' diyebileceğiz. Bu durumda bu tip projeler için gayet hızlı bir durum olarak adlandırılıyor. Esnafımız memnun, biz memnunuz. Müteahhidimiz gayet iyi bir iş çıkarıyor. Belediye ekiplerince biz de orayı kontrol ediyoruz. Önümüzdeki sene bu aylarda artık dükkan sahiplerinin girdiği ve 2022 sonunda da bütün projenin tamamlandığı Rize´nin çehresini değiştirecek belediyemiz yeni bir bloklara kavuşmuş olacak. Bu model aslında Rize´nin gelişecek kentsel dönüşümüne de ışık tutacak. Rize´nin çehresi değişecek ve yeni bir Rize konseptine doğru gidecektir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN
2021-09-10 14:42:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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