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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, ligin 4. haftasında karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 4. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antalya’da gerçekleşen kampın ardından Rize’ye dönen yeşilmavili ekip günü tek antrenmanla tamamladı. Saat 17.00'de ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarının ardından çift kale maç ve şut çalışmaları ile son buldu.
12 Eylül Pazar günü Çaykur Didi stadında oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
Ülkesinin milli takımında olan Dabo ve Ümit Milli takım oyuncusu Cemali Sertel ile Çaykur Rizespor’un yeni transferleri Bolasie, Joel Pohjan Palo da takımla beraber antrenmana çıktı.
Öte yandan sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve bir süredir fizyo terapist eşliğinde takımdan ayrı çalışan Remy de antrenmanda takım arkadaşlarına eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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