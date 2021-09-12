Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 4. haftasında Çaykur Rizespor, A. Hatayspor’u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 00’lık eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sağ kanattan Adama'nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Diouf’un sert şutunu kaleci Gökhan kurtardı.

4. dakikada Bolasie'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

40. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Kamara’nın savunmayı geçerek çektiği sert şutu Gökhan kurtardı.

47. dakikada sol kanattan Bolasie'nin ortasında ceza sahası içinde Pohjanpalo'nun sert şutu üstten dışarı gitti.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ekrem Kan xx, İbrahim Bozbey xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Fabricio xxx, Cemali xx, Phiri x, Gökhan xx, Holmen xx, Boyd xx, Dokovic xx, Pohjanpalo x, Alper xx, Bolasie xx

Yedekler: Tarık, Alberk, Emir Han, Selim, Sabo, Yasin, Boldrin, Umar, Remy, Deniz

Teknik Direktör: Bülent Uygun

A.Hatayspor: Munir xxx, Kamil xx, Samuel x, Ruben xxx, Fatih xx, Burak x, Kamara xxx, Onur xx, Diouf xx, Adama xx, Ayoub xxx,

Yedekler: Abdullah, Bülnet, Eren, Muhammed, Sadık, Burak, Emre, Mehdi, İsaac, Louis

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Sarı kart: Diouf (A.Hatayspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.