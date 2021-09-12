Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 0-2

Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA)STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Ekrem Kan, İbrahim Bozbey
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Gökhan Gönül, Holmen, Baiano, Cemali (Dk. 59 Emirhan), Djokovic, Phiri (Dk. 69 Sabo), Boyd (Dk. 69 Yasin), Alper (Dk. 81 Deniz), Bolasie, Pohjanpalo (Dk. 81 Umar)
ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Fatih, Burak, Kamil, Adekugbe (Dk. 88 Bülent), Onur, Ribeiro (Dk. 76 Boudjemaa), Kamara (Dk. 69 Louis), Traore (Dk. 88 Sackey), El Kaabi, Diouf
GOLLER: Dk. 81 Diouf, Dk 89 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)
SARI KARTLAR: Diouf, Onur (Atakaş Hatayspor)Süper Lig´in 4´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.2´nci dakikada Diouf ceza sahası sağ çaprazından şutunda topu kaleci Gökhan çıkardı.
3´üncü dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Bolasie ceza sahası sağ çaprazından şutunda top üstten auta çıktı.
41´inci dakikada Onur'un ceza sahası dışından şutunda top savunmaya çarparak kornere çıktı.
45+3´üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pohjanpalo'nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
52´nci dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada El Kaabi'nin yükselerek kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
57´nci dakikada Kamara´nın ceza sahasından şutunda topu Gökhan Gönül çizgiden çıkardı.
81´inci dakikada Adekugbe´nin sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içindeki Diouf kafayla kaleye gönderdi. Top ağlarla buluştu: 0-1.
89´uncu dakikada El Kaabi´nin ceza sahasından şutunda top kaleci Gökhan´dan döndü. Dönen topu tekrar önüne alan oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık galibiyeti ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-09-12 19:10:06
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