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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ömer Erdoğan: “Yüksek konsantrasyonla oynadık”

İHA

Ömer Erdoğan: “Yüksek konsantrasyonla oynadık”

Çaykur Rizespor’u deplasmanda 20 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından konuştu. Erdoğan yaptığı açıklamada baskılı oynadıklarını ve Rizespor takımını uzun toplara yönlendirdiklerini ifade etti.
Süper Lig’in 4. haftasında Diouf ve Ayoub’un golleriyle Çaykur Rizespor’u evinde 20 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Rizespor’un yenmek için çok mücadele edeceğini ve bizim daha inandığımızı göstermemiz gerektiğini oyuncularıma ilettim. Oyuncularım ilk dakikadan itibaren yüksek konsantrasyonla oynadılar. Milli maç arasında tüm senaryolara karşı önlem çalışmalarımızı yaptık. Baskılı oynadık, uzun toplara rakibi yönlendirdik. Takımımın tümünü tebrik ediyorum.”

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