Gamze Pala'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gamze Pala'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı

DHA

Gamze Pala'nın katilinin akıl sağlığı yerinde çıktı


Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)- RİZE´nin Fındıklı ilçesinde, AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala´yı (46) aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle tabancayla sırtından vurduktan sonra, boğazını bıçakla kesip öldüren Savaş Dalançıkar´ın (39), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılandığı davaya devam edildi. Hakkında, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen raporla ilgili görüşü sorulan Dalançıkar "Bir diyeceğim yoktur" dedi.
Olay, 15 Nisan 2020´de, Fındıklı ilçesinde Sabancı Öğretmenevi'nde meydana geldi. Savaş Dalançıkar, Fındıklı AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı, aşkına karşılık vermediği gerekçesiyle, resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmenevinde, belinden çıkardığı tabancayla sırtından vurdu, ardından da boğazını bıçakla kesip öldürdü. Kanlar içinde yere yığılan Pala'nın başında bekleyen Dalançıkar, ihbar üzerine adrese gelen polis tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Tutuklanan Dalançıkar hakkında `tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Rize Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı.
CEZA EHLİYETİ TAM
Katil zanlısı Savaş Dalançıkar, davanın görülen 5´inci duruşmasına tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Gamze Pala'nın ailesi ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanığın Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen akıl ruh sağlığına ilişkin rapor okundu. Hakkında, ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen raporla ilgili görüşü sorulan Dalançıkar "Bir diyeceğim yoktur" dedi.
RAPORA İTİRAZ
Sanık avukatı Ali Sürmen ise "Müvekkilim hakkında gözlem altına alma kararı olduğu halde Covid-19 şartları değerlendirilerek gözlem yapılmadan hakkında bir rapor düzenlenmiştir. Oysaki salgın hastalık kanun hükmünü değiştirmez. Bizce bu yönü ile adli tıp kurumu raporu uygun değildir, yeniden rapor aldırılsın"  dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının rapora ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına, akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının adli tıp kurumundan beklenmesine karar verip, duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-09-14 16:57:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya başladı Cam dış yüzeyi şekillenmeye başlayan dünyanın en büyük çay bardağı Rizeliler'i heyecanlandırıyor
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük çay bardağının camları takılmaya ...
Rize İkizdere'de taş ocağı bölgesinde bilirkişi incelemesi yapıldı
YEREL HABERLER Rize İkizdere'de taş ocağı bölgesinde bilirkişi ...
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
Bülent Uygun: "Sezon sonu bu gemi nereye yanaşmış göreceğiz"
YEREL HABERLER Bülent Uygun: "Sezon sonu bu gemi nereye yanaşmış ...
Ömer Erdoğan: “Yüksek konsantrasyonla oynadık”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Yüksek konsantrasyonla oynadık”
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 0-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor: 0-2
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 2 (Maç ...
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk ...
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Hatayspor: 0 (Maç ...
Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar 'aile içi'
YEREL HABERLER Nüfusa oranla en fazla vaka görülen Rize'de bulaşlar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.