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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gamze Pala'nın katilinin ceza sorumluluğu tam çıktı

İHA

Gamze Pala'nın katilinin ceza sorumluluğu tam çıktı

Rize’nin Fındıklı ilçesinde Gamze Pala’yı vahşice öldüren Savaş Dalançıkar hakkında Adli Tıp Kurumu'ndan ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapor verildi.
Rize’nin Fındıklı ilçesinde 15 Eylül 2020 tarihinde, Öğretmenevi resepsiyonunda çalışan 44 yaşındaki Gamze Pala isimli kadını saplantı derecesinde karşılıksız seven ve kendisine sosyal medya üzerinden cevap alamamasına rağmen defalarca mesaj atan, görüşme talebine karşılık bulamayınca ise önce kurşunlayan sonra ise vahşice boğazını keserek öldüren 39 yaşındaki Savaş Dalançıkar 5. kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede Dalançıkar’ın ceza sorumluluğunun tam olduğuna ilişkin düzenlenen rapor okundu. Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılan katil zanlısı Dalançıkar’a ceza sorumluluğunun tam olduğunun belirtildiği raporla ilgili görüşü sorulurken, sanık Dalançıkar "Bir diyeceğim yoktur" dedi.
Sanık Savaş Dalançıkar’ın Avukatı Ali Sürmen ise karara itiraz ederek, "Müvekkilim hakkında gözlem altına alma kararı olduğu halde Covid19 şartları değerlendirilerek gözlem yapılmadan hakkında bir rapor düzenlenmiştir. Oysaki salgın hastalık kanun hükmünü değiştirmez. Bizce bu yönü ile adli tıp kurumu raporu uygun değildir, yeniden rapor aldırılsın" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti sanık avukatının rapora ilişkin itirazlarını reddedip Savaş Dalançıkar'ın tutukluk halinin devamına ve akıl ruh sağlığıyla ilgili raporun aslının Adli Tıp Kurumu'ndan beklenmesine karar vererek duruşmayı 15 Ekim 2021 tarihine erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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