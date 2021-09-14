Sağlık Bakanı Koca, Rize'de çay bahçesinde aşılama işlemini paylaştı

KYK yurt ücreti ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Rize’de ekiplerin aşı serüvenin yer aldığı bir video paylaştı.

17 Mayıs 2021 itibariyle açılan yaş çay sezonu nedeniyle aşı olamayan çay üreticilerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bulundukları yerlerde Covid19 aşısı hizmeti verildi. Çay bahçelerine kadar giden Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından çay müstahsilleri birer birer aşı hizmetinden yararlandırıldı. O anları ise Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Müziği, çay bahçeleri ve aşı hikayeleriyle Rize” ifadeleriyle paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.