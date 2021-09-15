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Yolcu otobüsüne bırakılan çuvaldan ruhsatsız silah ve aparatları çıktı

İHA

Yolcu otobüsüne bırakılan çuvaldan ruhsatsız silah ve aparatları çıktı

Rize’de yolcu otobüsünde yakayı ele veren silah kaçakçısı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramada araç içerisinde bulunan yolculara ait olmayan bir çuval içerisinde 3 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ile 2 adet 9 mm çapında tabanca gövdesi ele geçirildi. Çuvalı kimin bıraktığına yönelik geniş çapta bir çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda şüpheli olduğu tespit edilen Z.H. isimli şahsa ulaşarak gözaltına aldı. Olayla ilgili adli işlem başlatılarak şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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