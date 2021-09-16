Çaykur Rizespor, Adana Demirspor hazırlıklarını tamamladı

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Çaykur Rizespor, ligin 5. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Çaykur Rizespor bugün son antrenmanını tamamladı. Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleşen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşilmavili ekip 18 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 19.00’da oynayacağı maç için yarın Trabzon Havalimanı’ndan uçakla Adana’ya gidecek.

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