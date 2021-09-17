Rize’nin eski belediye başkanı Hızır Hop hayatını kaybetti

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Rize Eski Belediye Başkanı Hızır Hop, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Rize’nin 19962004 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hızır Hop, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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