Eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için belediyede tören düzenlendi

83 yaşında hayatını kaybeden eski Rize Belediye Başkanı Hızır Hop için Rize Belediyesi önünde tören düzenlendi.
Rize’de 19962004 yılları arasında iki dönem belediye başkanlığı görevini yürüten Hızır Hop, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden eski başkan için Rize Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, vali yardımcıları, eski Milletvekili Ahmet Kabil, eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.