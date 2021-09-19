İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

83 yaşında hayatını kaybeden Rize Eski Belediye Başkanı Hızır Hop son yolculuğuna uğurlandı.

Rize’nin 19962004 yılları arasında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Hızır Hop, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede Cuma günü hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden eski başkan için Rize Belediyesi Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Rize Merkez Sahil Camii'ne getirilen Hop'un cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Başkan Hop'un cenaze törenine Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Duman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, eski milletvekilleri Ahmet Kabil ve Abdülkadir Kart, Eski Belediye Başkanı Halil Bakırcı, İl Genel Meclisi Başkanı İbrahim Türüt, STK başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Hop'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Bağdatlı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.