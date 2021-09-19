TFF 2. Lig: Pazarspor: 3 - Ankara Demirspor: 2

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TFF 2. Lig Beyaz Grup 3. hafta maçında Pazarspor, konuk ettiği Ankara Demirspor’u 32 mağlup etti.

Stat: Pazar İlçe Stadı

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Fatih Karatağ xx, Caner Eroğlu xx

Pazarspor: Tunahan xx, Kadir Kaan xx, Mehmet xx, Emrah xx, Erkan x, Mehmet xx, Onur xxx (Yusuf dk. 64 x), Fatih Ergen xxx, Hüseyin Eray xxx (Oğuzhan dk. 90 ?), Muhammed Emin xxx (Muhammed Yıldırım dk. 79 xx), Hakan xx (İlhan dk. 79 x)

Ankara Demirspor: Oğuz x, Kamil xx, Taner x, Aykut Civelek x, Ümit Yasin x, Mahmut x, Serdar xx (Mustafa dk. 87 ?), Umut x (Ender dk. 67 x), Alim x (Semih dk. 77 x), Abdulkadir x (Yusuf dk. 46 x), Hasan x (Ahmet dk. 46 x)

Goller: Fatih Ergen (dk. 8), (dk. 23 pen.), Hüseyin Eray (dk. 52 pen.) (Pazarspor), Serdar (dk. 33), Erkan Çam (dk. 73 k.k.) (Ankara Demirspor)

Kırmızı Kart: Aykut Civelek (dk. 51) (Ankara Demirspor)

Sarı kartlar: Umut Pusat, Ümit Yasin, Ahmet Sivri (Ankara Demirspor), Hüseyin Eray (Pazarspor)

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