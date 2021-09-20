Çaykur Rizespor ile Altay 19. kez karşı karşıya geliyor

Çaykur Rizespor ile Altay, 19. ez karşı karşıya geliyor.
Süper Lig’in 6. Hhaftasında Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor evinde İzmir ekibi Altay’ı konuk ediyor. 21 Eylül 2021 Salı günü Çaykur Didi stadında Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı maçta ikili arasındaki 19. karşılama olacak. Bugüne kadar oynanan 18 maçtan Rizespor 8 galibiyetle sahadan ayrılırken Altay ise 5 kez galip gelebildi. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.