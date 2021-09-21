Çaykur Rizespor - Altay: 1-2

Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA) - STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Murat Ergin Gözütok, Osman Gökhan Bilir,
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Holmen (Dk.81 Dokovic), Alper, Boldrin (Dk. 58 Boyd), Dabo, Deniz, Phiri, Emirhan, Baiano (Dk.13 Selim), Bolasie, Gökhan (Dk.81 Umar)
ALTAY: Lis, Naderi, Björkander, Kappel (Dk 90+3 İbrahim), Zeki, Bamba, Thacıano (Dk.46 Paixao), Murat, Thiam, Erhan (Dk.46 Aka), Cebrail
GOLLER: Dk. 90+1 Bolasie (Çaykur Rizespor), Dk. 44 Björkander, 73 Bamba (Altay)
SARI KARTLAR: Kappel, Aka (Altay), Selim, Emir (Çaykur Rizespor)
KIRMIZI KART: Dk. 68 Thiam (Altay)Süper Lig´in 6´ncı haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Altay´a 2-1 mağlup oldu.
20´nci dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in pasında topla buluşan Phiri´nin ceza alanı dışından sert vuruşunda topu kaleci Lis kontrol etti.
24´üncü dakikada ceza alanı dışında Zeki`nin sert şutumda top üstten auta çıktı.
32´nci dakikada Altay´ın sağdan gelişen atağında Thiam ceza alanı çaprazından sert vuruşunda top kale direğini sıyırarak yandan auta çıktı.
35´inci dakikada rakibinden sıyrılan Phiri´nin ceza sahasına girerken şutunda top kale direği dibinden auta çıktı.
39´uncu dakikada Phiri´nin pasında topla buluşan Bolasie´nin şutunda top kalecide kaldı.
44´üncü dakikada Erhan'ın soldan kullandığı köşe atışında Thiam ön direkte topu aşırdı, Björkander kafayla topu ağlarla buluşturdu. 0-1.
69´uncu dakikada Gökhan'ın ceza sahasına ortaladığı topu Bolasie kafayla kaleye gönderdiği top üsten az farkla auta çıktı.
73´üncü dakikada hızla rakip ceza alanına yönelen Bamba'nın vuruşunda kaleci Gökhan´ı geçen top ağlara girdi. 0-2.
87´nci dakikada Rizespor atağında Bolasie´nin soldan ceza alanına gönderdiği topa Alper vurdu, top savunmaya çarparak üstten auta çıktı.
90+1´inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden kurtulduktan sonra sert vurduğu top filelerle buluştu.1-2.
Karşılaşma konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2021-09-21 19:02:35
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