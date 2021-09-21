Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor, Altay’ı konuk etti. Karşılaşma İzmir ekibinin 21’lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada hızla rakip ceza sahasına giren Bamba'nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 02

84. dakika Emirhan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasında Umar'ın şutu yandan dışarı çıktı.

89. dakikada Deniz Hümmet’in ceza sahası dışından sert şutu az farkla auta gitti.

90+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Bolasie, iki rakibinden sıyrılıp sert bir vuruş yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 12



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Ergin Gözütok xx

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan x, Gökhan Gönül x (Umar dk. 81 ?), Holmen xxx (Dokovic dk. 81 ?), Alper, Boldrin xx (Boyd dk. 59 x), Dabo x, Phiri x, Emir Han x, Fabricio x (Selim Ay dk. 14 x), Bolasie xx, Deniz x

Yedekler: Tarık, Yasin, Seyfettin, Alberk, Sabo, Eren

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Altay: Lis Mateusz xxx, Naderi xx, Erhan xx (Serge dk. 46 xx), Murat xx, Björkander xx, Cebrail xx, Kappel xx (İbrahim dk. 90+3 ?), Zeki xx (Ceyhun dk. 74 x), Thaciano xx (Marco dk.46), Thiam xx, Bamba xxx

Yedekler: Cihan, Tolga, Cem, Kazımcan, Deniz, Özgür

Teknik Direktör: Mustafa Denizli

Goller: Nils Björkander (dk. 44), Bamba (dk. 73) (Altay), Bolasie (dk. 90+1) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Thiam (dk. 69) (Altay)

Sarı kartlar: Selim Ay (Rizespor), Leonardo Kappel (Altay)

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