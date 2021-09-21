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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Uygun: “Talihsiz, şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık”

İHA

Bülent Uygun: “Talihsiz, şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Talihsiz, şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Tabii bu da bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk” diye konuştu.

Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor Altay’a 21’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın açıklaması yapan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Bugün itibariyle baktığımızda kazanmak için özellikle, yenerek hem sürecin geçişini daha iyiye çevirmek adına kazanmak istiyorduk fakat son dakikada Remmy’in sahaları bahane ederek sakatlığım var dedi. Son maçta 5 dakika oynatmıştık. Sonrasında bir oyuncunun belinin kitlenmesinden dolayı oynatamayınca bir anda yine kadroda sistemde değişiklik yapmaya çalıştık. Baktığımız bugün yüzde 68 top bizde olan, üretmeye çalışan, gole giren sahada oyun anlayışını benimseten, kazanma adına mücadele eden iyi bir Rizespor vardı. Talihsiz, şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık. Tabi buda bizim adımıza üzüntü verici. Kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorduk. Beni mutlu eden tek taraf; takım uzun aylardan sonra, yaklaşık 2 buçuk ay sonra ilk defa bir haftadır tüm mevkide hemen hemen 2 santraforumuzun sakatlığını saymadan, birde sol bekimizle orta sahadaki sakatlığımız 4 adamımızı saymazsak tam anlamıyla çalıştığımız bir ortamda iyiye doğru giden bir takımken karşılığı 3 puan almak isterdik olmadı. Amacımız bir dahaki milli maç arasına kadarki süreçte toplayabildiğimiz kadar puanları toplayıp o zamanki süreci de doğru bir şekilde geçerek, çok daha iyi yerlere serileri yakalayarak devam etmekti. Çok iyi bir kadroya sahibiz. Bunu bugün ki maçtan sonrada gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. O yüzden futbolcu kardeşlerimi mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Kaybettik taraftarımızdan da bu anlamda özür diliyoruz” dedi.

Takımın kötü gidişattan kurtulacağının ve taraftarın biraz sabretmesi gerektiğini hatırlatan Uygun, dünyaca ünlü yıldız Remy’nin dahi saha şartları nedeniyle maça çıkmadığını da sözlerine ekleyerek, “Bazı gerçekleri konuşmakta fayda var. Sezon bittikten sonra 20 oyuncu gitti, ben mi gönderdim? Takımdan gitmesini istediğimiz adamlar vardı, hatta Remy ‘Ben gidiyorum’ dedi, sonra dedi ki ‘Ben paralara yer bulamam’ gerisin geri geldi. İdmana çık dedik çıkmadı, ‘Sakatım’ dedi ‘Sahada çukur var’ dedi. Hatta 12 oyuncu ‘Hoca gider nasılsa Türkiye’de sistem böyledir’ dedi. Sonrasında 20 futbolcu gitti, bizde transfer yapmaya çalıştık. Bizim almaya çalıştığımız futbolcular şu anda liglerde oynuyor. Sağ olsun başkan en iyi transferi yapmak için uğraştı. Aldığımız 3 tane de genç var. Biri Eskişehirspor’dan 17 yaşında, biri Erokspor’dan onları da transfer olarak saymamak lazım. Toplamda 11 tane transfer var. Ve bunların hepsi ağustos ayının 15’inden sonra geldi. 10 hafta Sumudica’ya sabrettiniz. İsimde vermek istemezdim de. X bir hocaya daha haftalarca kötü gitti sabrettik. Geçen yıl bu takım düştü diyorduk ben kurtardım mı? İdmansız. Biraz sabır. Yeni oyuncular geldi. Kimisi sakatlıktan çıkıyor. Bende ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Rizespor’da çok iyi bir kadro oluşuyor, idman eksikleri tamamlanınca Rizespor çok iyi yerlere gelecek, bu kadar net. Biraz destek” ifadelerini kullandı.

Maçta Çaykur Rizespor’un bulduğu golün ardından dahi taraftarın ‘Uygun istifa’ diye slogan atmasına da değinen Teknik Adam Uygun, “Olabilir, ben istemez miyim ben geldim baba ocağımda o gururu yaşadım. Bana söyledikleri güzel sözler hoşuma gitti. Bazıları küfür ediyor ama ona da yapacak bir şey yok. Bu Türkiye’nin maalesef sosyal medya kirliliği. Ben takım için uğraşıyorum. Kim ister? Benim yaşadığım güzelliği kim yaşamak istemez” şeklinde konuştu.

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