Çaykur Rizespor´da Bülent Uygun için karar günü

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Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor´da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun´un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor´da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun´a yönelik `istifa´ çağrılarında bulundu. Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun´a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek. Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2021-09-22 17:52:37



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