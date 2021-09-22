Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

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Emirhan PEHLİVAN / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 7´nci haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı.

Mehmet Cengiz Tesisleri´nde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun´un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.

DHA-Spor Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN

2021-09-22 18:13:15



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