Bülent Uygun: Başkanımızın önünü açmak adına görevimden ayrıldım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Uygun: Başkanımızın önünü açmak adına görevimden ayrıldım

DHA

Bülent Uygun: Başkanımızın önünü açmak adına görevimden ayrıldım


Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor'da karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı teknik direktör Bülent Uygun, "Hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği, hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım" dedi.
Bülent uygun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020/2021 Sezonu Mart ayında göreve geldiğimiz süreç gerek bizler gerek ise taraftarımız için çok zorlu bir süreçti. Göreve geldiğimiz tarihe kadar 27 maçta sadece 6 galibiyeti olan takımı devralarak 13 maçta 6 galibiyet alarak çoğu kişinin küme düştü gözüyle baktığı Çaykur Rizespor'u kümede bırakma başarısı gösterdik. Yeni sezonda ayrılan 21 futbolcumuz oldu, 12 yeni transferimiz ne kadar üst düzey ve kaliteli futbolcular olsa da takımımıza geç katıldı. Son maçlarda özellikle hakem hatalarından dolayı talihsiz sonuçlar almamızın sonucunda; Hem bu formanın gerçek sahibi olan taraftarın isteği, hem başkanımızın önünü açmak adına yönetimimizle oturup karşılıklı konuşarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Başkanımıza ve yönetimimize sonsuz teşekkürü bir borç bilir, Çaykur Rizespor camiasına üstün başarılar dilerim. Allah'a emanet olunuz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN
2021-09-22 20:24:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı
Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 6 haftada sadece 1 puan toplayan Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.
YEREL HABERLER Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak 6 haftada ...
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir hazırlıklarına ...
Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun antrenmana çıkmadı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ...
Çaykur Rizespor´da Bülent Uygun için karar günü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da Bülent Uygun için karar günü
Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu
Mustafa Denizli: “Bu sevincin yanında Rize adına bir burukluğum var”
YEREL HABERLER Mustafa Denizli: “Bu sevincin yanında Rize adına bir ...
Bülent Uygun: “Talihsiz, şanssız goller yiyerek mağlup ayrıldık”
YEREL HABERLER Bülent Uygun: “Talihsiz, şanssız goller yiyerek ...
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Altay: 2 (Maç sonucu)
Çaykur Rizespor - Altay: 1-2
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Altay: 1-2
Çaykur Rizespor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Altay (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Altay: 1 (İlk yarı)
Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Altay hazırlıklılarını tamamladı
Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir haftada 44 bin 26 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Rize'de korona virüs denetimleri kapsamında bir ...
Çaykur Rizespor ile Altay 19. kez karşı karşıya geliyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor ile Altay 19. kez karşı karşıya ...
Neslican Tay için ölümünün 2'nci yılında duygulandıran paylaşımlar
YEREL HABERLER Neslican Tay için ölümünün 2'nci yılında ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.