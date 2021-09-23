Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

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Yalçın ŞAHİN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.

Çamlıhemşin'deki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, yağan karla bembeyaz oldu. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde, beyaz örtüyle güzel manzara oluştu. Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2021-09-23 10:30:58



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