Kaçkar Dağı zirvesi, bembeyaz oldu

Yalçın ŞAHİN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, kar yağışıyla beyaza büründü.
Çamlıhemşin'deki Kaçkar Dağı'nın zirvesi, yağan karla bembeyaz oldu. 3 bin 937 metre yüksekliğindeki dağın zirvesinde, beyaz örtüyle güzel manzara oluştu. Eylül ayında yağan karla hava sıcaklığında da düşüş meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2021-09-23 10:30:58
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