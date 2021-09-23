Kılıçdaroğlu: İnşallah iktidar olacağız (2)

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ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize'deki Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Dükkan sahipleri ile sohbet eden Kılıçdaroğlu'na, halı satış mağazasında Davut Köse, halıya işlenmiş Atatürk tablosu hediye etti. Köse'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, esnafın sorunlarını dinledi.Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ RİZE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Merkez Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN

2021-09-23 12:12:59



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