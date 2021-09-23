Kılıçdaroğlu: İnşallah iktidar olacağız (4)

ZİRAAT ODASI VE MUHTARLARI ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rize´de bir otelde sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve meslek kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından Rize Ziraat Odası ve Muhtarlar Federasyonu´nu ziyaret etti. Selamet Partisi kurucularından Mali Müşavir Nevzat Demir'e evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Kılıçdaroğlu, bir süre önce vefat eden Rize eski Belediye Başkanı Hızır Hop´un ailesine taziye dileklerini iletti. Kılıçdaroğlu bir otelde düzenlenen kanaat önderleri buluşma programının ardından Rize´den ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-09-23 21:31:34
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.