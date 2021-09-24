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Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü

DHA

Doğu Karadeniz'de yaylalar beyaza büründü


Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi'nde havaların soğumasıyla birlikte yüksek rakımlı yaylalar beyaza büründü.
Doğu Karadeniz Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sahil kesimlerde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerdeki yaylalar ise mevsimin ilk karı ile beyaza büründü.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da gece beyaz örtüyle kaplandı. Sabah yer yer 15 santimetreyi aşan karla kaplı yaylada uyanan yaylacılar sürpriz yaşadı. Yaylacılar bu yıl erken yağan kar nedeniyle köylere dönüş için hazırlıklara başladı.
DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2021-09-24 07:48:21

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