Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı

Rukiye MEYVECİ / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirildi.
Süper Lig´de geride kalan 6 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen ve son oynanan Altay müsabakasında alınan mağlubiyet sonrası teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor´da teknik direktörlük görevine 1+1 yıllığına Hamza Hamzaoğlu getirildi.
Rize ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bülent Uygun´la yolların ayrılmasının ardından, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu´yla anlaştı. Kulübümüzün İstanbul´daki ofisinde gerçekleşen, başkan yardımcımız ve basın sözcümüz Selim Selimoğlu´nun katıldığı imza töreninde, Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Hamzaoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-09-24 20:17:15
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