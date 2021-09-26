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Yayla yolunda araçları kara saplandı

DHA

Yayla yolunda araçları kara saplandı


Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA) - RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü, bazı sürücüler araçları ile yolda kaldı.
Soğuk hava dalgasıyla birlikte Doğu Karadeniz'in sahil kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da kar yağışıyla beyaza büründü. Aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylaya çıkan bazı yollar kapandı, bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Sürücüler kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kapanan yayla yolunu yeniden ulaşıma açtı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2021-09-26 14:21:37

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