Türkiye´nin en çok yağış alan ilinde kuraklığa 'gölet' formülü



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)TÜRKİYE´nin yıllık ortalama 2 bin 400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan, şiddetli yağmurların ardından meydana gelen sel, heyelan, taşkınlarda can ve mal kayıplarının yaşandığı, altyapı ve üst yapıda hasarların oluştuğu Rize, yağışların etkisini yitirmesiyle bu kez kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor, içme suyu kaynakları kuruyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, "Kurak aylarda suyun azlığıyla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Gölet yapmak elzem oldu" dedi.

Türkiye´nin en çok yağış alan ili olan ve her yıl sel, heyelan ve taşkınlarla gündeme gelen Rize´de yağmurun etkisini kaybettiği dönemlerde ise içme suyu sıkıntısı yaşanıyor. Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları, içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte içme suyu sorununa çözüm için akar yüzey suların biriktirileceği gölet projesi hazırlandı. Rize Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilecek projeyle Çağrankaya Yaylası'nda su tutma göleti yapılacak. Biriktirilecek yüzey suları, arıtılarak içme suyu şebekesine aktarılacak.

'SU SORUNUNU 50 YIL AŞMIŞ OLACAĞIZ'

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, şehir merkezi nüfusunun artmasıyla suyun yetmemesi ile ilgili durum yaşandığını belirterek, "Biz yüzey sularını kullanıyoruz. Başka şehirlerde olduğu gibi göletlerimiz yok. Tamamıyla yüzey sularını alıp kullandığımız için ve büyük depolarımız da olmadığı için özellikle temmuz-ağustos ayları veya ekim-kasım ayları kurak geçince suyun azlığıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Bununla ilgili su kaynağımız olan Çağrankaya bölgemizde DSİ ile girişimlerimiz sonucunda bir gölet projesi başlatıyoruz. O gölet bizim suyumuzun çok az olduğu dönemlerde, takviye edebilecek su kaynağı oluşturacak. Bunu da sağlarsak Rize´mize gelecekte iklim değişikliğiyle, susuzlukla ilgili konuşulan birçok sıkıntıyı da 50 yıllık periyotta aşmış olacağız" diye konuştu.

Rize´de taze su içildiğini dile getiren Metin, "Dinlenen gölet suyu içmiyoruz. Yüzeyden gelen suyu hemen sisteme verip, kaynağından gelen su, 3-4 saat sonra vatandaşın musluğundan akıyor. Dünyada sistem böyle değil onun için biz bunun zorluğunu yaşıyoruz. Bizim için de artık bir gölet yapmak elzem oldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2021-09-27 09:45:44



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