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Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor 

DHA

Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor 


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ HEMŞİN (Rize), (DHA)TÜRKİYE'nin Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Sait Akın, iç karışıklık nedeniyle ülkeye gidemeyince bir süreliğine geldiği memleketi Rize'nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde ailesi ile kalıyor. Ülkeye gideceği günü bekleyen Akın, bağ, bahçe işleri ile uğraşıyor, heyelanlara karşı yağmur suyu yollarını açarak önlem alıyor. Akın, "Boş vakitlerde çalışıp sel, heyelanlar için tedbir almalıyız. Eskiden dedelerimiz bu işleri yapar, su kanallarını açardı. Biz de yapalım" dedi. 
Büyükelçi Ali Sait Akın, yaklaşık 6 ay önce Dışişleri Bakanlığı'nca Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar Birliği Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı. Ülkede devam eden iç karışıklık nedeniyle büyükelçi değişikliği yapılamayınca Akın da görevine başlayamadı. Akın, bir süreliğine geldiği memleketi Rize'nin Hemşin ilçesi Çamlıtepe köyünde annesi ve babası ile kalıyor. Ülkeye gideceği günü bekleyen Akın, bağ ve bahçe işleri ile uğraşıyor, çevre düzenliyor, heyelanlara karşı su yollarını açıyor. 
'SEL VE HEYELANLARA KARŞI TEDBİR ALMALIYIZ'
Myanmar'daki iç karışıklıklar dolayısıyla bu aşamada göreve başlamasının uygun görülmediğini kaydeden Büyükelçi Ali Sait Akın, bir süreliğine köyüne geldiğini söyledi. Bağ ve bahçe ile çevre düzenlemelerinde anne ve babasına yardım ettiğini söyleyen Akın, "Buradaki iklim çok yağışlı ve arazi eğimli. Son dönemde sürekli sel afetleri oluyor. Burada arazi tehlikeye girdi ve birkaç kez evlerimizi tahliye ettik. Bu yüzden sel sularının araziye akmaması, evlerin çatı sularının ırmaklara kavuşturulması çok önemli. Benim de evin arkasını sağlamlaştırmak gibi birtakım projelerim vardı. Su kanalları açtım, duvarların altında bostanlar vardı, onları söküp yeniledim. Boş vakitlerde çalışıp sel, heyelanlar için tedbir almalıyız. Eskiden dedelerimiz bu işleri yapar, su kanallarını açardı. Biz de yapalım" dedi.
Bağbahçe işlerine artık dikkat edilmediğini dile getiren Akın, "İnsanlar artık bu memlekette göçer vaziyette yaşıyor. Kışın gidiyorlar, yazın 3-5 ay geliyorlar. Dolayısıyla bu işlere zaman ayıramıyorlar. Arazinin eğimli, yağmurun da çok olmasından dolayı bu durum da tehlike oluşturuyor. Bu düzenlemeler yapılmalı. Herkes dikkat etmeli ve tedbirini almalı yoksa sel olduğunda sıkışıp kalıyoruz" diye konuştu. 
`KÖYDEKİ ÇİFTÇİLİK İŞLERİ İHMAL EDİLİYOR´
Hemşin'in geleneksel yaşamını, ucundan da olsa yakaladığını ancak eski yaşam tarzının artık kalmadığını belirten Akın "Ben yaşım itibarıyla Hemşin´in esas geleneksel yaşamını, çaydan önceki dönemi ucundan da olsa yakaladım. Çayla birçok şey değişti. Çay gelmeden önce bütün bahçelere mısır ekilirdi. Sonradan çayın gelmesiyle ve çay tarımının daha kolay, gelirinin daha iyi olmasıyla tüm mısır bahçelerine çay ekildi. Eski geleneksel Hemşin yaşamını biliyorum ve özlüyorum. Biz bahçenin tamamı çay tarımı yapmadık, bir kısmını mısır ekerek bıraktık ve bu şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi gördüğüm kadarıyla köylerde çalışan kalmadı. Çayı da dışarıdan günlükçü tutup onlara toplattırıyorlar. Köydeki çiftçilik işleri ihmal ediliyor. Burası eskiden büyük bir köydü, herkesin hayvanı vardı. Şu an köylerde eski üretim kalmadı. Dolayısıyla eski yaşam tarzı da artık kalmadı, diyebilirim" dedi. 
Doğal yaşama yöneliş olduğuna da değinen Ali Sait Akın, "Pandemiden öncesini de ele alırsak 'doğal yaşam' adı altında bir köylerin popüler olması durumu var. Dolayısıyla pandemiden önce de buralardan giden insanların memlekete daha sık geldiğine şahit olmaya başladık. Bu süreçte de insanlar burada kalıp, kendilerini daha serbest ve rahat buldular. Diğer ülkelerde de doğal yaşama bir yöneliş var hatta Avrupa´da batıda bahçecilik, küçük de olsa bostancılık yapılıyor ve beğeni alıyor. Biz bu işleri hep yapıyorduk ve bu kadar popüler değildi. Şimdi önemi arttı. Buralarda daha sağlıklı, doğal üretim yapılabilir ve daha zevkli yaşanabilir. Bunun için daha çok çalışmak zaman harcamak gerekiyor" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Rize / Hemşin Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-09-29 09:36:37

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