Lise öğrencileri itfaiyeyi yerinde tanıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri itfaiyeyi yerinde tanıdı

İHA

Lise öğrencileri itfaiyeyi yerinde tanıdı

Rize’de lise öğrencileri. itfaiyenin görevlerini ve ekipmanlarını tanımak için yerinde eğitim aldı.
Rize İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İtfaiyeciler Haftası kapsamında Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada itfaiye memurları tarafından öğrencilere yangına ilk müdahale anlatılarak, ekipmanlar tanıtıldı. Öğrenciler merak ettiği soruların cevaplarını itfaiye çalışanlarından öğrenirken, işleyiş hakkında detaylı bilgi aldı. Öğrencilere İtfaiye Müdürlüğü ziyaretinde Okul Müdürü Belkıs Delihasan ve öğretmenleri Aykurt Akyüz eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Rize’de trafik kazası:1 ölü
YEREL HABERLER Rize’de trafik kazası:1 ölü
76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü oldu İnşaat öğretmenliği erkek işi dediler, azmetti meslek lisesinin müdürü oldu
YEREL HABERLER 76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü ...
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor 
YEREL HABERLER Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor 
Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı
Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 18 kişi otele yerleştirildi
YEREL HABERLER Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 18 kişi otele ...
Yaylada karda araçları gitmeyince çözümü kaputta seyahat etmekte buldular
YEREL HABERLER Yaylada karda araçları gitmeyince çözümü kaputta ...
Dev çay bardağına demlenmiş çay teleferik ile taşınacak
YEREL HABERLER Dev çay bardağına demlenmiş çay teleferik ile ...
Rize'de selde bahçesi kopan okul için zemin etüdü raporu bekleniyor
YEREL HABERLER Rize'de selde bahçesi kopan okul için zemin etüdü ...
Türkiye´nin en çok yağış alan ilinde kuraklığa 'gölet' formülü
YEREL HABERLER Türkiye´nin en çok yağış alan ilinde kuraklığa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.