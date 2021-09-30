Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

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Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)-Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 8'inci haftasında sahasında konuk edeceği Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri´nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdman, çift kale maç ile son buldu.

Sakatlıkları bulunan Nathan Monzango ve Fabricio Baiano ise çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-09-30 15:35:08



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