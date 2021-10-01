22. kez intihara kalkıştı Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez intihara teşebbüs eden Siirtli şahıs 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi seçti Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

22. kez intihara kalkıştı Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez intihara teşebbüs eden Siirtli şahıs 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi seçti Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi

İHA

22. kez intihara kalkıştı Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez intihara teşebbüs eden Siirtli şahıs 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi seçti Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi

Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez çatılara çıkarak intihara teşebbüs eden Siirtli şahıs 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi seçti. Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Alınan bilgiye göre, Piriçelebi mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 9 katlı bir iş hanının çatısına çıkan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 29 yaşındaki Hasan İ. intihara kalkıştı. İş hanının çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından binanın altına hava yatağı açıldı. Şahıs polis ekipleri tarafından yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından binadan aşağıya indirildi.
İntihara teşebbüs eden Hasan İ.’nin bundan önce de 21 kere intihara kalkıştığı, bu teşebbüsün ise 22. intihar teşebbüsü olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi.
Öte yandan meraklı kalabalık ise intihar girişiminin olduğu alanda kolluk kuvvetlerine zor anlar yaşattı. Vatandaşın intihara teşebbüs ettiği andan itibaren cep telefonlarıyla kayda giren bazı vatandaşlar saniye kaçırmamak için yağmura aldırış etmeden kayıttan çıkmadı. Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından olayı canlı yayın yapması ise pes dedirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
YEREL HABERLER 32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Galatasaray maçı hazırlıkları ...
Palamut Rizeli balıkçıların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Palamut Rizeli balıkçıların yüzünü güldürdü
Lise öğrencileri itfaiyeyi yerinde tanıdı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri itfaiyeyi yerinde tanıdı
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
Rize’de trafik kazası:1 ölü
YEREL HABERLER Rize’de trafik kazası:1 ölü
76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü oldu İnşaat öğretmenliği erkek işi dediler, azmetti meslek lisesinin müdürü oldu
YEREL HABERLER 76 yıllık yapı sanat lisesinin ilk kadın müdürü ...
Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor 
YEREL HABERLER Myanmar'a gidemeyen büyükelçi, bahçe işleri yapıyor 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.