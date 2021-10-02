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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

DHA

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı


Emirhan PEHLİVAN / RİZE (DHA) Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8´inci haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı son idmanla tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu da izledi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yönetimindeki idman, ısınıma hareketleri ile başladı. Antrenman dar alan ve taktik çalışması ile devam ederken, çift kale maç ile son buldu.
Çaykur Rizespor'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Fabricio Baiano, Nathan Monzango, Ronaldo Mendes, Loic Remy ve Yasin Pehlivan Galatasaray maçında kadroda yer almayacak.
Çaykur Rizespor, Galatasaray ile oynadığı son 10 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN
2021-10-02 19:55:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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