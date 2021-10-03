Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar



Tolga SAĞLAM/RİZE (DHA)-Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8´inci haftasında Galatasaray´ı konuk ediyor.ÇAYKUR RİZESPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİKÇaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde son oynadıkları ve deplasmanda 3-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir maçının 11´inden farklı olarak Galatasaray karşısında üçü zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti. Hamzaoğlu, bu maçta Remy´in yerine Pohjanpalo´ya, Bolasie´nin yerine Umar´a, Alper´in yerine Boldrin´e, Yasin´in yerine Djokovic´e, Gökhan´ın yerine Sabo´ya ve Alberk´in yerine Cemali´ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Remy ve Yasin ise kadroda yer almadı.TERİM 4 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise ligde son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı. Deneyimli teknik adam, Halil´in yerine Mustafa Mohamed´e, Kerem´in yerine Babel´e, Morutan´ın yerine Taylan´a ve Luyindama´nın yerine Alpaslan´a ilk 11´de forma verdi.TARAFTARLAR MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERMEDİÇaykur Rizesporlu taraftarlar, Galatasaray karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerde belirlenen kapasitenin de önemli bölümünün boş olduğu görülürken, maça gelen taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolcuları da tek tek tribünlere çağırıp alkışlarla moral verdi.DHA-Spor Türkiye-Rize Tolga SAĞLAM

2021-10-03 19:02:35



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