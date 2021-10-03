Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde Galatasaray’ı konuk etti. Galatasaray'ın 32'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol köşe gönderine yakın bir bölgeden Ömer Bayram’ın ceza sahasına verdiği pasında topa bekletmeden vuran Mostafa Mohammed’in şutunda top az farka auta çıktı.
60. dakikada ceza sahasının içerisinde topla buluşan Halil’in savunmayı geçerek gerçekleştirdiği şutunda top auta çıktı.
71. dakikada ceza sahasının dışında Alpaslan’ın pasında topla buluşan Mostafa Mohammed’in şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
76. dakikada Ömer Bayram’ın pasında topla buluşan Mostafa Mohammed’in şutunda top filelerle buluştu. 22
87. dakikada ceza sahasında topu kaybeden Berkan’ın Phiri’ye yaptığı faulünde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için beyaz noktaya gelen Boldrin topu auta attı.
90+11. dakikada Diagne’nin pasında topla buluşan Morutan topu filelerle buluşturdu. 23
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez
Çaykur Rizespor: Gökhan xx (Tarık dk. 62 x), Sabo xx (Bolasie dk. 62 x), Selim xx, Holmen xx, Cemali Sertel xx (Alberk dk. 85 ?), Djokovic xx, Dabo xx, Boyd xx, Boldrin xx (Deniz dk. 90 ?), Umar xx (Phiri dk. 62 x), Joel xxx
Yedekler: Alper, Emir Han, Seyfettin Anıl, Güvenç, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray: Muslera xx, Yedlin x, Alpaslan x, Nellson x, Aanholt x (Ömer Bayram dk. 46 x), Taylan x (Halil dk. 46 x), Berkan xx, Cicaldau x, Babel xx (Morutan dk. 90 ?), Feghouli x (Muhammed Kerem dk. 71 x), Mostafa Mohammed xx (Diagne dk. 90 ?)
Yedekler: Fatih, Gustavo, Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılıç
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Joel (dk. 17 ve 24) (Çaykur Rizespor), Mostafa Mohammed (dk. 6 ve 76) Morutan (dk. 90+11)(Galatasaray)
Kırmızı kart: Berkan (dk. 87) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sabo, Selim Ay, Bolasie, Tarık (Çaykur Rizespor), Alpaslan, Muslera, Mostafa Mohammed, Ömer Bayram (Galatasaray)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.