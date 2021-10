Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Bugün çok memnun kaldım. On kişi ile karakter koymak kazanmak önemliydi” dedi.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u deplasmanda 32 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Olabilecek her türlü kötü şans, sıkıntılar başımıza geldi. Ben böyle bir karakter koyan takımın oynadığı oyunun ardından ben başka şeylerin bunun önüne geçmesini istemem” dedi.

Her iki takımın da haftanın son gününde iyi bir maç seyrettirdiğini sözlerine ekleyen Terim, “Bugün Marsilya maçı bittiğinde 72 saatimiz vardı. Sabah bindik o gün izin verdik. Cumartesi bir idman ve pazar günü gerilimi yüksek bir maç oynadık. Rizespor Hamza hoca ile birlikte daha iyi bir takım olmuş. Güçlü kuvvetli set oynamamız lazım. Formasyonda değişim yapacağımızı söylemiştik. Oyunu domine ettik. Kalemize gelmezlerken gol yedik. İlk 15 dakika sezonun en iyi başlangıcını yaptık diyebilirim. Kalemize rakip yaklaşmazken, ikinci golü kaçırarak maalesef 11 duruma geldik. Üçüncü bölgede daha mükemmel oynadığımız maçta geri düştük. Bugün diğer maçlara oranla daha başarılıydık. Babel ve Feghouli içeri kat ederek hücum sürekliliği sağladık ve kaptırdığımız yerde preslerle kazandık. İki takım herkese güzel bir maç seyrettirdi. Bugün çok memnun kaldım. On kişi ile karakter koymak kazanmak önemliydi. Oyuncularımı kutluyorum” dedi.

