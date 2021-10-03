Hamza Hamzaoğlu: “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hamza Hamzaoğlu: “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı”

İHA

Hamza Hamzaoğlu: “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, “Moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı” dedi.
Süper Lig’in 8. haftasında Çaykur Rizespor evinde 32'lik skorla Galatasaray'a mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Bizim için her açıdan çok önemli bir maçtı. Sonuç almamız gereken, iyi mücadele etmemiz gereken maçtı. Bundan önceki moral bozukluğunu üzerimizden atmamız gereken bir maçtı. Maçtan sonra oyuncularımıza teşekkür ettim. Son dakikada yediğimiz gol, Alberk’e yapılan faul, Boyd’a yapılan elle çekme. Ali Palabıyık kaçırsa bile var hakemlerinin görmesi gerekirdi. Üzücü bir durum. Sevindiren boyut ise takımımızın koyduğu karakter. Galatasaray’ı tebrik ediyorum” dedi.
85. dakikada Boldrin’in kaçırdığı penaltı hakkında ‘Her oyuncumuz penaltı kaçırabilir. Sorun yok’ diyen Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın hakemi Palabıyık’ın kararlarına da değinerek, “Hakemler de insan onlar da hata yapacaklar ama hakemlerimizin kafasının arkasında başka hesaplar olmaması gerekir. Hakem hatası evet olur ama hakemlere sadece kendi lehimize baskı yapmak doğru değil” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Terim: “Bugün çok memnun kaldım”
YEREL HABERLER Fatih Terim: “Bugün çok memnun kaldım”
Çaykur Rizespor- Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor- Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 3 (Maç ...
Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray: 2-3
Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor - Galatasaray (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Çaykur Rizespor: 2 - Galatasaray: 1 (İlk ...
Çaykur Rizespor-Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar
Kamyonet 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet 80 metrelik uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı
Denizde bolluk, tezgâhta kıtlık Denizde son dönemde palamut avı bereketli geçerken bu durum tezgahlara yansımadı
YEREL HABERLER Denizde bolluk, tezgâhta kıtlık Denizde son dönemde ...
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını ...
TFF 2. Lig: Pazarspor:1 - Karacabey Belediyespor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Pazarspor:1 - Karacabey Belediyespor: 0
Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon Dolar Türkiye’de kaldı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu çay işçileri gelmeyince 100 Milyon ...
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin tahliye talebine ret
YEREL HABERLER 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan annenin ...
Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
22. kez intihara kalkıştı Türkiye'nin çeşitli illerinde daha önce 21 kez intihara teşebbüs eden Siirtli şahıs 22. intihar teşebbüsü için Rize'yi seçti Çatıya çıkan şahsı Rizeliler yağmura aldırmadan film gibi izledi
YEREL HABERLER 22. kez intihara kalkıştı Türkiye'nin çeşitli ...
32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi
YEREL HABERLER 32 yıl önce yaptığı mezara defnedildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.