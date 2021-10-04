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Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

İHA

Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Pazar ilçesinde de etkili oldu.
İlçeye bağlı Aktaş Köyü heyelan nedeniyle ulaşıma kapanınca Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol yeniden ulaşıma açıldı. İlçede Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ise göllenmeler meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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