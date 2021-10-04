Rize'de şiddetli yağış Pazar ilçesinde etkisini sürdürüyor

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Rize’de sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Pazar ilçesinde de etkili oldu.

İlçeye bağlı Aktaş Köyü heyelan nedeniyle ulaşıma kapanınca Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yol yeniden ulaşıma açıldı. İlçede Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ise göllenmeler meydana geldi. Su birikintileri nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

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