Pazarspor'un genç oyuncusu ülkesinin milli takımına çağrıldı

TFF 2. Lig takımlarından Pazarspor'un Azerbaycan asıllı forveti Mustafa Yıldırım ülkesinin Ümit Milli Takımı’na çağrıldı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Pazarspor’un 19 yaşındaki hücum oyuncusu Mustafa Yıldırım, ülkesi Azerbaycan’ın Ümit Milli Takımı’na çağrıldı. Genç oyuncu ülkesinin Dünya Kuması Elemeleri grup maçları müsabakalarında 9 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Azerbaycan’da oynanacak İrlanda karşılaşmasının ilk 11’inde görev alması bekleniyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.