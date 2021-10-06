Rize'nin yüksek kesimleri yeniden beyaza büründü

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Rize’nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylalar beyaza büründü.

Rize’de geçtiğimiz hafta başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor. Kar yağışı Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 618 metre yükseklikteki Verçenik Yaylası ve İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 105 metre yükseklikteki Anzer Yaylası'nda etkisini gösterdi. Yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi bulurken, adeta kartpostallık fotoğraflar ortaya çıktı.

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