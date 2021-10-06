Rize'de bir haftada karantinadan kaçan 10 kişi otele yerleştirildi

Rize’de 27 Eylül3 Ekim tarihleri arasında yapılan denetlemeler sonucu pandemi kurallarına uymayan 13 kişiye toplamda 16 bin 200 TL idari para cezası uygulanırken, karantina kurallarına uymayan 10 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle otele yerleştirildi.

Rize İl Pandemi Kurulu tarafından görevlendirilen 441 kişiden oluşan 177 ekip, Rize genelinde denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. 27 Eylül3 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 4 bin 014 kişiden 357’u uyarıldı. Ayrıca ekipler tarafından il genelinde 907 iş yeri de denetlemeye tabi tutuldu. Denetlemelerde maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen 11 kişiye 6 bin 300 TL, karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ise 6 bin 300 TL olmak üzere toplamda 13 kişiye 16 bin 200 TL para cezası kesildi.

Öte yandan, yine 1 hafta içerisinde karantina kurallarına uymayan Covid19'a yakalanan veya temaslı olduğu tespit edilen ve yasakları ihlal eden 10 kişi ise ücretleri kendilerinden tahsil edilmek suretiyle belirlenen otellerde izolasyona tabi tutuldu.

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