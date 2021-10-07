Çaykur Rizespor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Süper Lig´in 9'uncu haftasında GZT Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Milli arada 2 günlük izin yapan ve çalışmalarına dün başlayan Çaykur Rizespor, bugünü çift antrenmanla tamamladı. İlk antrenmanı fitness salonunda gerçekleştiren Çaykur Rizespor, ikinci antrenmanı saat 18:00´'de Mehmet Cengiz Tesisleri´nde yaptı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Joel Pohjanpalo, Yannick Bolasie ve Bryan Dabo antrenmanda yer almadı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2021-10-07 19:52:25
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