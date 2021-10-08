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Şiddetli yağışlarda tek sığınakları evlerinin karşısındaki cami Rize'nin Dörtyol köyünde dere yatağının genişlemesi ile evi sel sularının tehdidi altında bulunan Selahattin Karabulut yağmurlu havalarda ailesi ile evinin karşısındaki camiye sığınıyor

İHA

Şiddetli yağışlarda tek sığınakları evlerinin karşısındaki cami Rize'nin Dörtyol köyünde dere yatağının genişlemesi ile evi sel sularının tehdidi altında bulunan Selahattin Karabulut yağmurlu havalarda ailesi ile evinin karşısındaki camiye sığınıyor

Rize merkeze bağlı Dörtyol köyünde derenin yatağının genişlemesiyle evi tehlikeye giren Selahattin Karabulut, yağmurlu havalarda evinin karşısında bulunan camiye sığındıklarını dile getirerek biran evvel dere ile evi arasında istinat duvarı yapılmasını istiyor.
Dörtyol köyünün Karaırmak mahallesinde yaşayan Selahattin Karabulut’un evi, hemen evin alt kısmında bulunan derenin yatağının yağmurlar nedeniyle genişlemesi sonucu tehlikeye girdi. 1995 yılında yaptığı evinin alt kısmında bulunan dereden ötürü yağmurlu havalarda büyük korku yaşadıklarını dile getiren Karabulut, durumu Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge ve Rize İl Müdürlüğüne bildirdi. 2012 yılında yaptığı bildirime olumlu yanıt alan Karabulut, bu kez dere ile ev arasında yapılması planlanan istinat duvarının bir an önce yapılması için harekete geçti. Yaklaşık 9 yıldır yapılması gereken duvar için beklediklerini ve durumu CİMER’e kadar ilettiklerini dile getiren Karabulut “Yolda genişleme çalışması yapıldıktan sonra hafriyatı dereye döktüler. Sonrasında dere taşınca yönü değişti. Burada bir kara taş duvar vardı, o da derenin taşmasıyla birlikte gitti. 2012 yılında başvuru yaptım, duvar yapılmasını bekliyorum. CİMER’e yazdım, oradan bana cevap olarak ‘Yapacağız’ dediler. Irmaklarda bile beton duvar yapıldı ama benim evimin altında yapılmadı. Aşağıda bir komşumuzun evi daha var o da benimle aynı durumda” dedi.
Yağmur yağdığında evin hemen ön kısmında bulunan Karaırmak Mahallesi Camii’ne sığındıklarını sözlerine ekleyen Karabulut “Yağmur yağdığı zaman çoluk çocuk camiye gidiyoruz kalmaya. Yağmur yağınca duramıyoruz evde. 2012’den beri yapacağız diyorlar, ben öldükten sonra mı yapılacak ? Projeleri hazır, burada çift taraflı istinat duvarı yapılması lazım. Onay çıkmış bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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