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Rize Valisi Kemal Çeber: "85 gündür aralıklı devam eden yağmur Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını sekteye uğrattı" Vali Kemal Çeber: "Biz yıl sonu itibariyle açmayı planlıyorduk ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle tarihte küçük sarkmalar olabileceğini düşünüyoruz"

İHA

Rize Valisi Kemal Çeber: "85 gündür aralıklı devam eden yağmur Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışını sekteye uğrattı" Vali Kemal Çeber: "Biz yıl sonu itibariyle açmayı planlıyorduk ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle tarihte küçük sarkmalar olabileceğini düşünüyoruz"

Rize Valisi Kemal Çeber, son 85 gündür aralıklı olarak devam eden yağışlar nedeniyle RizeArtvin Havalimanı'nın açılışında gecikme olabileceğini dile getirerek “85 gün sürekli yağış vardı. Sürekli sarı ve turuncu uyarı vardı. Bu süre zarfında her günün bizim için önemli olduğu bu yatırımda bazı günler arkadaşlarımız çalışamadı” dedi.
OrduGiresun Havalimanı’nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak RizeArtvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan ve 100 milyon tonluk dolgunun gerçekleşeceği RizeArtvin Havalimanı projesinde 97 milyon 700 bin tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklinde olacak olan kule de şekillenmeye başladı. 3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan RizeArtvin Havalimanı’nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda 2 adet alt kısmı dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet de gemi 24 saat aralıksız çalışıyor.
97 milyon 700 bin ton dolgunun gerçekleştirildiği RizeArtvin Havalimanı’nda alt yapıda yüzde 96’lık bir tamamlanma gerçekleştiğini dile getiren Rize Valisi Kemal Çeber “Alt yapı yatırımlarında hemen hemen sona geldik. Yüzde 97 buçuklardayız. 100 milyon ton dolgunun 97 milyon 700 bin tonu bugün itibariyle tamamlandı. Kalan 2 milyon 300 bin ton dolgu içinde çalışmalar hızla devam ediyor. Günde 100 bin ton dolgu yaptığımızdı nitelendirdiğimizde 1 buçuk ay içerisinde tüm dolgu bitecek. Dolguya entegre diğer alt yapı işlerinde de yüzde 96 seviyesindeyiz. Bunlarında 2 ay içerisinde tamamlanacağını ve Aralık ayı itibariyle alt yapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceğini ön görüyoruz” diye konuştu.
Yaz aylarında Rize’de sürekli yağmur yapmasından dolayı açılış tarihinde gecikme olabileceğini öngördüklerini dile getiren Vali Çeber ““Üst yapıda yüzde 48 seviyesindeyiz. Daha önce yaptığımız her açıklamada Rizemiz’in coğrafi zorlukları ve iklim zorluklarından bahsederim. Bu yıl da iklim bizi fazlasıyla zorladı. Mühendisliğimiz çok ilerledi, coğrafyayı yenebiliyoruz ama iklim denilince belli bir yere kadar gidebiliyoruz. Rize’de 12 Temmuz’da başlayan ve 1422 Temmuz tarihlerinde afet olarak ön görülen yağışlı bir sezon geçirdik. Bugün dahil 2 günü hariç son 85 gün sürekli yağış vardı. Sürekli sarı ve turuncu uyarı vardı. Bu süre zarfında her günün bizim için önemli olduğu bu yatırımda bazı günler arkadaşlarımız çalışamadı. Beton dökmek için yağmurun müsaade etmesini 45 gün bekleyen ekiplerimiz oldu. Çünkü burada normal bir asfalt, normal bir beton ile çalışamıyorsunuz. Her şeyi başka mühendislik çalışmalarının 10 katı titizlikle yaptığımızı düşünün. Bu nedenlerden ötürü üst yapımızda biraz sapma olabilir. Biz yıl sonu itibariyle açmayı planlıyorduk ama bu iklim ve yoğun yağışlar nedeniyle tarihte küçük sarkmalar olabileceğini düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın bize talimatı ‘Vaktinde yapalım ama vaktinden de önemlisi en sağlamını, en güvenilirini, en güzelini yapalım’ olmuştu. 80 günlük bu yağış nedeniyle küçük sapmalar olabileceğini değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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