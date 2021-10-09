Rize´de, 2 bin 863 noktada 341 milyon TL´lik sel hasarı

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE´de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ile üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda, 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL´lik hasar oluştu. Vali Kemal Çeber, "Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için çalıştık" dedi.
Türkiye'nin metrekareye düşen yıllık 2 bin 400 kilogram ile en çok yağış alan ili Rize´de, 14 ve 22 Temmuz'da meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların oluştuğu, sel ve heyelan felaketlerinde hasar tespit çalışmaları tamamlandı. 2 bin 863 noktada meydana gelen sel ve heyelanlarda; 47 bina yıkıldı, 41 araç ise kullanılamaz hale geldi. 239 konutun tahliyesine karar verilen kentte 341 milyon TL´lik hasar oluştu. 150 konutun güvenliği için istinat duvarlarının yapılacağı Rize´de hasar gören; 51 iş yeri, 16 depo, 8 çay alım yeri ve deposu için nakdi yardımlar yapıldı.
´80 GÜNDÜR YAĞMUR VAR´
Rize Valisi Çeber, 12 Temmuz´dan itibaren aralıksız 80 gündür kentin yağış aldığını belirterek, "Bu yağış döneminde 14 ve 22 Temmuz´da büyük afetler yaşadık. 14 Temmuz afetinden sonra 3 gün içerisinde evine ulaşamayan, suyu olmayan, elektriği olmayan, iletişim sağlayamayan vatandaşımız kalmadı. Kapanan 436 köy yolundan 400´ünü ilk 1 hafta içinde açtık. Tüm kurumlarla istişare içinde afetin izlerini silmek için koordineli çalıştık. 50 milyon değerinde işimizin ihalesini yaparak birçoğunu tamamladık. Diğer ihalelerimiz de hazırlanıyor, kısa sürede gerçekleşecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-10-09 09:29:21
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