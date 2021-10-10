Rize Meydanı Jandarma Bando Ekibi ile renklendi

Jandarma Bando Ekibi, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gösteri düzenledi.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen gösteri, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Şehrin en işlek noktalarından biri olan meydanda düzenlenen gösteriye Rize halkı ilgi gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan gösteride marşlar çalındı, türküler söylenerek etkinlik son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.